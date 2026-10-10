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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) es la agencia oficial de crédito a la exportación (ECA) de Austria, y apoya a exportadores austriacos y a los respectivos clientes extranjeros.

OeKB ofrece financiaciones a largo plazo con intereses muy atractivos para la adquisición de bienes de equipo ...

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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austria
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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