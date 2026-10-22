Tiroler Rohre GmbH (TRM) desarrolla, produce y comercializa sistemas de tuberías y pilotes de alta calidad, fabricados con hierro fundido dúctil, para el transporte de agua y la construcción de infraestructuras especiales.

Se trata de productos robustos, de alto rendimiento y larga vida útil. Destacan especialmente por sus ventajas ecológicas y económicas. Gracias a las propiedades del hierro fundido dúctil y al conocimiento experto de los ámbitos de aplicación de sus productos, Tiroler Rohre GmbH está en condiciones de satisfacer incluso exigencias extremas.

Los ámbitos de uso de estos sistemas de tuberías dúctiles son muy variados:

• Suministro de agua potable.

• Recogida de aguas residuales.

• Conducciones de turbinas.

• Instalaciones de nieve artificial.

• Conducciones de agua para la extinción de incendios.

• Procesos de instalación sin zanjas.