Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Acerca de
La especialidad son semifabricados técnicos de plástico para el mecanizado por arranque de virutas.
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Desde 1955, Zell-Metall Engineering Plastics fabrica semifabricados ZELLAMID® (barras macizas, planchas y tubos de PA, POM, PET, PEI, PEEK, PBT) por extrusión y termoplásticos, y ha sido la primera empresa en ofrecer ...
Cómo contactar
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Sede
Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Schulstraße 16
5710 Kaprun
Austria
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