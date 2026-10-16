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Zell-Metall GmbH Engineering Plastics

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La especialidad son semifabricados técnicos de plástico para el mecanizado por arranque de virutas.
Desde 1955, Zell-Metall Engineering Plastics fabrica semifabricados ZELLAMID® (barras macizas, planchas y tubos de PA, POM, PET, PEI, PEEK, PBT) por extrusión y termoplásticos, y ha sido la primera empresa en ofrecer ...

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Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Schulstraße 16
5710 Kaprun
Austria
+4365478417
+4365478890
office@zellamid.com
http://www.ZELLAMID.com
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