Expo Estudiante Perú 2026

Descubre tu futuro internacional – visítanos en el stand de ADVANTAGE AUSTRIA y conoce tus oportunidades de estudio en Austria



Expo Estudiante Perú es una de las principales ferias educativas internacionales en el país, donde estudiantes y jóvenes profesionales pueden informarse sobre oportunidades de estudio en el extranjero, interactuar directamente con universidades y recibir asesoría personalizada sobre programas académicos, procesos de admisión, financiamiento y perspectivas de carrera internacional.





En este contexto, ADVANTAGE AUSTRIA estará presente con un stand informativo, donde se representará a reconocidas instituciones educativas de Austria, ofreciendo a los visitantes una visión directa de la calidad, diversidad y oportunidades del sistema educativo austríaco.





Invitamos cordialmente a todos los interesados a visitarnos en la feria y descubrir las posibilidades de estudio en Austria de primera mano.

