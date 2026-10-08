Expo Estudiante Perú 2026
Expo Estudiante Perú es una de las principales ferias educativas internacionales en el país, donde estudiantes y jóvenes profesionales pueden informarse sobre oportunidades de estudio en el extranjero, interactuar directamente con universidades y recibir asesoría personalizada sobre programas académicos, procesos de admisión, financiamiento y perspectivas de carrera internacional.
En este contexto, ADVANTAGE AUSTRIA estará presente con un stand informativo, donde se representará a reconocidas instituciones educativas de Austria, ofreciendo a los visitantes una visión directa de la calidad, diversidad y oportunidades del sistema educativo austríaco.
Invitamos cordialmente a todos los interesados a visitarnos en la feria y descubrir las posibilidades de estudio en Austria de primera mano.
Conozca a 7 empresas austriacas
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Empresas participantes
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Marlene Burgstaller
Agregada Comercial de la Embajada de Austria para Chile, Perú y Bolivia