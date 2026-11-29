Las normas son, en pocas palabras, "reglas técnicas" que definen los estándares generalmente aceptados para los productos, procesos y servicios.
Regulan, por ejemplo:
- Los requisitos para los productos a fin de garantizar su aptitud de uso, compatibilidad, seguridad, protección de la salud y del medio ambiente.
- Los procesos y procedimientos,
p.ej., sobre la ejecución correcta de los trabajos o la adjudicación de contratos
- Los métodos de comprobación y los procesos de medición
a fin de poder demostrar la observancia de los valores límite o los requisitos
- Los términos
para facilitar, sirviéndose de una terminología armonizada, el entendimiento entre los socios comerciales, con los clientes, los institutos de ensayo y las autoridades
Normas
- Eliminan las barreras al comercio, a nivel nacional, europeo e internacional
- Facilitan, por lo tanto, la posibilidad de comparación de productos y servicios
- Garantizan los procesos de planificación y producción racionales
- Alivian las tareas rutinarias
- Y facilitan, por lo tanto, el acceso al mercado
Las normas en Austria se llaman ÖNORM. Son emitidas por el Austrian Standards International . El Austrian Standards International, en calidad de ente normativo austriaco organiza y coordina el desarrollo de normas a través de los círculos afectados e interesados de la economía, administración, ciencia y protección de los consumidores, que envían a sus representantes a los comités. Además, el Austrian Standards coordina la participación de expertos austriacos en el trabajo de normalización europeo e internacional en CEN o ISO.
Normas europeas
Más del 90% de las normas actualmente vigentes en Austria son de origen europeo o internacional. Las normas europeas ("ÖNORM EN", en Austria) son idénticas en todos los países de la UE y la EFTA, así como en Turquía y en Macedonia, con lo cual se eliminan los obstáculos al comercio dentro del Espacio Económico Europeo, EEE. Son creadas por delegados de los comités nacionales, quienes las crean juntos y en consenso.
Las organizaciones a nivel europeo son:
- Comité Europeo de Normalización (CEN)
- Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC)
- Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI)
Las normas europeas son en muchos casos un instrumento para poder cumplir en la práctica con los requisitos esenciales de la legislación europea (directivas de la UE). Dichas normas crean requisitos para poder sacar productos al mercado europeo.
Puede encontrar una lista de directrices, incluidas las normas asociadas a ellas, en la página "Nuevo(s) enfoque(s)".
Normas internacionales
Aparte de las normas europeas, hay normas que son reconocidas en todo el mundo: las denominadas normas internacionales (ISO). Las normas internacionales aceptadas en Austria se denominan "ÖNORM ISO". Muchas normas internacionales son al mismo tiempo normas europeas y, por lo tanto, también nacionales (en Austria: "ÖNORM EN ISO").
Las organizaciones a nivel internacional son:
- Organización Internacional de Normalización (ISO)
- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Normas nacionales
La proporción de normas europeas (e internacionales) en la normativa austriaca asciende a más del 90%. Pero también hay una serie de normas puramente nacionales. Las ÖNORMEN nacionales han sido y son desarrolladas sobre todo en aquellos sectores en los que hasta ahora no había ninguna necesidad de normas supranacionales.
Importar a países de la UE
La libre circulación de productos es una de las libertades fundamentales del mercado interior europeo. Esto significa: Los productos que ya pueden salir al mercado en Austria, porque cumplen con los requisitos básicos de las directivas de la UE vigentes, están autorizados en todo el Espacio Económico Europeo.
Para poder cumplir como es debido con estos requisitos de las directrices, hay normas europeas correspondientes (EN) que han sido desarrolladas por encargo de la comisión y de la EFTA. Austrian Standards informa acerca de las normas aplicables en cada caso, ya sean normas europeas o nacionales del país de destino.
Importar a países fuera de la UE
Las normas nacionales (austriacas) y europeas establecen un alto nivel de seguridad y calidad para los productos austriacos. Sin embargo, puede ser necesario ajustar los productos a las especificaciones legales y reguladoras del país de destino, a fin de que se puedan salir al mercado.
Le rogamos dirigirse al Servicio al Cliente de Austrian Standards en caso de necesitar información sobre la legislación y las normas pertinentes en el país importador.
Austrian Standards
Heinestraße 38
1020 Viena
Austria
+43 1 213 00-300
+43 1 213 00-355
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
Por lo general, el fabricante le proporcionará información sobre las normas que debe cumplir un producto que desee importar a Austria. Puede dirigirse a Austrian Standards si desea informarse con más detalle acerca de estas normas.
En Austrian Standards obtendrá, contra reembolso de los costes, todas las normas y reglamentos necesarios. Bajo petición, el personal lleva a cabo investigaciones sobre las normas que se aplican en el país de destino y obtienen los documentos originales.
Dónde obtener las normas
La primera dirección relativa a las normas, estándares y otros reglamentos de Austria y de todo el mundo es Austrian Standards. En la Tienda web de Austrian Standards puede investigar y hacer pedidos en línea de modo gratuito las veinticuatro horas. Introduzca en el recuadro de búsqueda el término de búsqueda, número de documento, título del documento o una parte del mismo. En el menú de la izquierda puede delimitar el resultado de búsqueda por validez, fecha de emisión, área de especialización, redactor y número ICS.
Existen alrededor de 200.000 documentos disponibles y, contra reembolso de los costes, se puede adquirir su texto íntegro. Entre ellos están:
- El conjunto de las ÖNORMEN, incluidas las normas europeas (EN) en alemán e inglés.
- Los ONR (reglamentos similares a normas)
- Todas las normas internacionales (ISO, IEC)
- Así como una serie de normas extranjeras, p.ej., DIN (también en alemán e inglés), SNV (Suiza), BSI (Reino Unido), etc.
- Documentos reguladores como ASTM, IEEE, ...
Bajo petición, Austrian Standards obtiene normas nacionales de todo el mundo.
Encontrará más información en https://www.austrian-standards.at/en o bien puede dirigirse a:
Austrian Standards
Heinestraße 38
1020 Viena
Austria
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-300
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/support-center/support-center/
Las normas definen los requisitos de calidad de los productos y servicios, regulan los procedimientos y procesos y establecen métodos de ensayo. Para que el productor o proveedor pueda demostrar de modo creíble que su producto / servicio cumple con todos los requisitos de una norma, existe la posibilidad de la certificación en diferentes sectores.
Austrian Standards ofrece diferentes Posibilidades de certificación
Austrian Standards Certification
Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas, Director Certification
Heinestraße 38
1020 Viena
Austria
+43 1 213 00-413
+43 1 213 00-520
p.jonas@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/en/products-solutions/certification