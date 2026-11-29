Medios impresos

Los principales diarios en Austria con sección de economía son



Las revistas económicas más importantes son

Además de la edición impresa, las principales editoriales cuentan con versiones online.

El diario de mayor tirada es "Neue Kronen Zeitung“ (cuota del 20,9%), luego le siguen "Heute“, "Kleine Zeitung“, "Der Standard", "Österreich“ y "Kurier".





Radio y televisión

Además de las radioemisoras de derecho público Österreichischen Rundfunks (ORF) existen innumerables radioemisoras privadas, especialmente en las zonas urbanas.

Desde la ORF se emiten 6 canales nacionales de televisión (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 y Servus TV son canales de televisión privados, con difusión sobre todo el territorio nacional. Además existen algunas emisoras regionales de televisión. Una parte sustancial corresponde a emisoras de televisión extranjeras, tanto públicas como privadas, cuya recepción en Austria se encuentra ampliamente extendida.

Fuente: https://der.orf.at/medienforschung/ Cuotas de pantalla de las principales emisoras de televisión (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV 4,7 % ZDF

4,5 % RTL 3,7 % VOX

3,6 % ARD 3,1 % PULS 4

2,7 % ATV

2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %



