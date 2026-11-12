 「維也納普拉特遊樂園文化」榮獲聯合國教科文組織文化遺產殊榮 

奧地利不只是經濟發達、充滿熱情且創新企業家輩出的進取國家，更是一個文化共同體，一個在生活中充分實踐自身習俗與傳統的國度。許多文化機構與慶典都能帶來特別的體驗，但只有少數能列入聯合國教科文組織（聯合國教育、科學及文化組織）的世界遺產名錄或非物質文化遺產名錄。這些名錄是該組織保護及保存文化遺產使命的一環，涵蓋特定的遺址、古蹟、景觀與地點，以及藝術與口述傳統、社會儀式、傳統手工藝技術和表演藝術。

十月中旬的國際非物質文化遺產日當天，奧地利有六個項目登上這份榮譽榜。除了約德爾唱法、瓦爾瑟谷（Walser Valley）的傳統服飾工藝，以及與罕見的「圖克斯-齊勒塔爾」（Tux-Zillertal）牛種相關的技藝和習俗之外，維也納的一項代表性傳統也列入了聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄：有請「維也納普拉特遊樂園文化」登場。

位於奧地利首都的普拉特遊樂園（Wurstelprater），是全世界歷史最悠久的遊樂園之一。這裡是享譽國際的熱門觀光景點，但與其他類似的主題樂園不同，普拉特遊樂園向來免費入園，因此成為形形色色的人們交流相聚的獨特場所：每年有不下七百萬名遊客造訪，享受園內 50 家餐飲店和 200 多項遊樂設施。對作家、作曲家和電影工作者而言，這裡也同樣是靈感與題材的泉源，以及作品的背景舞台。

這座綠意盎然的公園原是專供貴族使用的皇家獵場，1766 年由約瑟夫二世皇帝贈予維也納市民，作為休閒遊憩的場所。販售餐飲的商家獲准在此開店後，普拉特從此有了延續至今的招牌特色：酒館老闆、咖啡商和薑餅師傅紛紛掛牌開業，船形鞦韆、旋轉木馬和保齡球道也隨即出現，於是除了休憩放鬆之外，遊樂與娛樂也成了這裡的主旋律。普拉特遊樂園自誕生以來便不斷推陳出新，珍奇屋、提線木偶劇場、射擊場、手搖風琴、酒館歌手、女子樂團、「維也納中的威尼斯」（可能是全世界第一座主題樂園）、摩天輪，以及許多現代化的高科技遊樂設施相繼登場。經驗與知識在「普拉特家族」中代代相傳，更加快了這樣的進步；其中許多家族從 19 世紀起便在園內落地生根，並擁有約 90% 的商家。這些家族熟知門道，世世代代維繫著遊樂園的生命力，也形塑著它的命運。正是這些家族與遊客一同營造出普拉特獨一無二的氛圍。

正是這樣的傳統與文化榮獲非物質文化遺產的殊榮，適逢今年維也納普拉特遊樂園歡慶 260 週年。現在，您的聯合國教科文組織文化遺產之旅可以從維也納出發，帶您走遍整個奧地利。