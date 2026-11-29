歐洲標準

奧地利國家標準稱為 ÖNORMs，是由 奧地利標準局 (簡稱 ON) 頒佈。奧地利標準局負責統籌、協調國家標準制訂工作，由產官學界和消費者保護組織等相關單位、人士派出代表後，加入奧地利標準局的各個委員會以完成這項艱鉅任務。法源依據則是 1971 年生效的標準化聯邦法案 (Normengesetz)。

奧地利目前施行的大部分國家標準 (超過 20,000 份規範性文件) 都源自於歐洲標準。歐洲標準 (在奧地利稱為「ÖNORM EN」) 在所有歐盟和歐洲自由貿易協會會員國內一體適用，所以消除了歐洲經濟區 (EEA) 內的貿易障礙。這些標準是由各國委員會委派的專家所共同制訂、同意。



歐洲標準化機構有：

歐洲標準化委員會 (CEN)

歐洲電工技術標準化委員會 (CENELEC)

歐洲電信標準協會 (ETSI)

國際標準

除了歐洲標準外，您還必須瞭解全球認可的標準，也就是國際標準 (簡稱 ISO)。這些國際標準在奧地利稱為「ÖNORM ISO」標準。歐洲標準也採用多套國際標準，也因此整合到各國的標準內容中 (在奧地利成為「ÖNORM EN ISO」)。



國際標準化機構有：

國際標準組織 (簡稱 ISO)

國際電工技術委員會 (IEC)

國際電信聯盟 (ITU)

國家標準

雖然奧地利的國家標準有將近 80% 取自歐洲標準和國際標準，但還是有只在奧地利境內施行的國家標準。奧地利本土國家標準主要是用在不牽涉國外事務的領域。