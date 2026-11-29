例如標準界定了以下項目：
- 產品要求
確定符合使用性、相容性、安全性、衛生與環保要求
- 程序與流程
例如規範處理業務必須具備的專業水準，或是簽訂合約的流程
- 試驗與量測方法
以證明符合限制值或要求
- 條款與定義
以相同的術語為基礎，和企業合作夥伴、客戶、測試機構與主管機關進行溝通
- 比較產品與服務
- 確保理性的規劃與生產流程
- 減少例行工作
- 消除國內、歐洲和國際貿易障礙
- 讓廠商進入市場
歐洲標準
奧地利目前施行的大部分國家標準 (超過 20,000 份規範性文件) 都源自於歐洲標準。歐洲標準 (在奧地利稱為「ÖNORM EN」) 在所有歐盟和歐洲自由貿易協會會員國內一體適用，所以消除了歐洲經濟區 (EEA) 內的貿易障礙。這些標準是由各國委員會委派的專家所共同制訂、同意。
歐洲標準化機構有：
- 歐洲標準化委員會 (CEN)
- 歐洲電工技術標準化委員會 (CENELEC)
- 歐洲電信標準協會 (ETSI)
歐洲標準經常是歐洲法令 (歐盟指令) 的基本實務要求，所以也是讓產品打入歐洲市場的先決條件。
新方法指令網頁即列出了相關指令和相關標準。
國際標準
除了歐洲標準外，您還必須瞭解全球認可的標準，也就是國際標準 (簡稱 ISO)。這些國際標準在奧地利稱為「ÖNORM ISO」標準。歐洲標準也採用多套國際標準，也因此整合到各國的標準內容中 (在奧地利成為「ÖNORM EN ISO」)。
國際標準化機構有：
- 國際標準組織 (簡稱 ISO)
- 國際電工技術委員會 (IEC)
- 國際電信聯盟 (ITU)
國家標準
雖然奧地利的國家標準有將近 80% 取自歐洲標準和國際標準，但還是有只在奧地利境內施行的國家標準。奧地利本土國家標準主要是用在不牽涉國外事務的領域。
進口到歐盟國家
歐洲內部市場的基本自由之一就是貨暢其流，意即奧地利市面上的產品由於符合相關歐盟指令的基本要求和相關標準，所以也能在其他歐盟國家境內上市。
如果有產品不在歐洲標準的範圍內，或是輸入國要求必須遵守當地國家標準，請洽奧地利標準局的業務暨服務部門。
進口到歐盟以外國家
奧地利國家標準和歐洲標準針對奧地利產品訂下嚴格的安全性和品質要求。但是為了到目的國上市，產品可能還是必須經過修改才能符合當地法律條文和規格。
如果您需要進口國當地施行的標準和法規，請洽奧地利標準局的業務暨服務部門：
奧地利標準局 (ON)
業務暨服務部門
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1
奧地利標準局的業務暨服務部門可提供所有國家標準文件，不過需要付費。您也可以請業務暨服務部門調查目的國所通行的標準，並且代為取得原始文件。
如何取得標準
您可以不限時間在奧地利標準局的網路商店裡免費搜尋國家標準。您只需在搜尋欄位裡輸入搜尋字詞、文件編號、完整或部分的文件標題即可。
網站上提供將近 20 萬份文件，而且可以付費購買。文件內容包括：
- 所有的 ÖNORMs 和奧地利標準局規定 (ONR)
- 德文、英文版的所有歐洲標準 (EN)
- 所有國際標準 (ISO、IEC)
- 收藏豐富的國外標準 (例如德文和英文版的德國工業標準)
奧地利標準局 (ON)
業務暨服務部門
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html?&L=1
奧地利標準局提供幾個取得認證的途徑，讓廠商表示自家產品符合國家標準。其中一個就是「Ö NORM ... geprüft」制度，奧地利標準局提供的其他認證標章有 ON Certified Product、ON Certified Service、ON Certified Person、Keymark、CENCER。
此外奧地利標準局也是指定發證機構，可頒發歐盟合格認證和工廠生產系統認證 (獲得CE 建材認證標示的先決條件)。
ON CERT
Mr. Wolfgang Höhnl
Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html?&L=1