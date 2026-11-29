奧地利貿易公司由於有數十年的經驗，所以對於全球市場有相當豐富的專業知識，對於發展進出口貿易有極大助益，因此貿易商交易 (透過奧地利公司連接兩個市場) 的重要性日益升高。

奧地利貿易商最獨到的地方，就在於非常瞭解中歐和東歐市場，不過外貿公司和其他世界各地的市場其實都有往來。由於奧地利的外貿公司極有彈性，又能把商品交貨到世界任何角落，而且還能提供相關的專業知識，所以成為可靠的合作夥伴，深受各國企業歡迎。