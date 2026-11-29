奧地利貿易公司由於有數十年的經驗，所以對於全球市場有相當豐富的專業知識，對於發展進出口貿易有極大助益，因此貿易商交易 (透過奧地利公司連接兩個市場) 的重要性日益升高。
奧地利貿易商最獨到的地方，就在於非常瞭解中歐和東歐市場，不過外貿公司和其他世界各地的市場其實都有往來。由於奧地利的外貿公司極有彈性，又能把商品交貨到世界任何角落，而且還能提供相關的專業知識，所以成為可靠的合作夥伴，深受各國企業歡迎。
奧地利的外貿成績早就讓人豔羨。進出口金額在 2006 年就雙雙打破千億歐元大關；每三個工作中就有一個和外貿直接或間接有關。外貿組織聯邦委員會估計，外貿公司的貢獻佔總進口量的 30%。貿易公司所佔的出口總值也達到 30%。外貿組織聯邦委員會也預測貿易商仍會是未來經濟成長的主軸。
外貿組織聯邦委員會估計，貿易為奧地利創造了 20～30 億歐元的價值。而這些外貿公司的專業知識，為奧地利出口市場近年來的成就打下穩固基礎。
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如果您想披荊斬棘、殺出一條血路，最好是找個有經驗的人陪在身邊。如果您想進軍新的出口市場，除了自己打天下以外，最經濟有效的作法通常是和奧地利外貿公司攜手合作。
對國內和國際廠商來說，與奧地利外貿公司合作都有數不清的優點：
- 降低進入和開發市場的風險
- 能以低廉方式獲得豐富的貿易專業
- 解決距離與時差問題
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