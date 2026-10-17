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GKT GmbH

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GKT ist ein global tätiger österreichischer Systempartner für thermische Trenntechnik und Umwelttechnologien.

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Firmensitz

GKT GmbH
Neusiedlerstrasse 15-19
2640 Gloggnitz
Österreich
+436277 201 23
office@gkt-solutions.com
https://gkt-solutions.com/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

GKT ist ein global tätiger österreichischer Systempartner für thermische Trenntechnik und Umwelttechnologien. Das Unternehmen realisiert industrielle Schlüsseltechnologien – von Fallfilm-, Dünnschicht- und Kurzwegtechnologie über Destillation und Trocknung bis zu CO₂-Valorisierung, Abwärmenutzung und IIoT-gestützter Prozessoptimierung.
Der GKT Anspruch: We Engineer Green Key Technologies.

Für industrielle Produktionsprozesse realisiert das Unternehmen nachhaltige Lösungen, die Energieverbrauch senken, CO₂-Emissionen reduzieren und wirtschaftliche Wirkung entfalten – weltweit belegt durch zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte.

Produkt und Person
© GKT GmbH
Produkt und Person
© GKT GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Effiziente industrielle Prozesslösungen

Thermische Trenntechnik, CO₂-Valorisierung und Abwärmenutzung für messbare Wirkung

GKT richtet sich an Industrieunternehmen, die Energieverbrauch und CO₂-Emissionen gezielt reduzieren möchten. Im Fokus stehen Lösungen in der thermischen Trenntechnik, CO₂-Valorisierung und Abwärmenutzung.
Zielgruppe sind unter anderem die Branchen Chemie, Zellstoff, Raffinerie und industrielle Abwasseraufbereitung.

Firmengebäude
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