GKT GmbH
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Firmensitz
2640 Gloggnitz
Österreich
Firmenprofil
GKT ist ein global tätiger österreichischer Systempartner für thermische Trenntechnik und Umwelttechnologien. Das Unternehmen realisiert industrielle Schlüsseltechnologien – von Fallfilm-, Dünnschicht- und Kurzwegtechnologie über Destillation und Trocknung bis zu CO₂-Valorisierung, Abwärmenutzung und IIoT-gestützter Prozessoptimierung.
Der GKT Anspruch: We Engineer Green Key Technologies.
Für industrielle Produktionsprozesse realisiert das Unternehmen nachhaltige Lösungen, die Energieverbrauch senken, CO₂-Emissionen reduzieren und wirtschaftliche Wirkung entfalten – weltweit belegt durch zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte.
Geschäftswunsch
Effiziente industrielle Prozesslösungen
Thermische Trenntechnik, CO₂-Valorisierung und Abwärmenutzung für messbare Wirkung
GKT richtet sich an Industrieunternehmen, die Energieverbrauch und CO₂-Emissionen gezielt reduzieren möchten. Im Fokus stehen Lösungen in der thermischen Trenntechnik, CO₂-Valorisierung und Abwärmenutzung.
Zielgruppe sind unter anderem die Branchen Chemie, Zellstoff, Raffinerie und industrielle Abwasseraufbereitung.