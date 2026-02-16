오스트리아의 면적은 83.883 km² 이며, 유럽의 심장부에 위치하고 다음 국가들과 국경을 접하고 있습니다.



독일

체코공화국

슬로바키아

슬로베니아

헝가리

이탈리아

리히텐슈타인

스위스





그리고 이 지역은 중부유럽시간대에 속해 있습니다.

주요 도시지역으로서는 우선 연방정부 수도인 비엔나 (인구 2,028.289 명, 01.01.2025) 가 있고, 다음의 각 지방정부 수도가 있습니다.

그라쯔 (인구 : 305.314 명, 01.01.2025)

린쯔 (인구 : 213.557 명, 01.01.2025) 그리고

짤쯔부르크 (인구 : 157.659 명, 01.01.2025).



특히 Großglockner 산은 해발 3.798 미터이며, 오스트리아에서 가장 높은 산입니다.

기 후

여름의 평균기온은 약 섭씨 20 도이며, 35 도까지 올라가는 경우도 있습니다. 겨울에는 영하 15 도까지 내려가는 경우도 있지만, 평균기온은 약 섭씨 4 도 정도입니다. 산악지역에는 많은 양의 눈이 내리는 경우가 많습니다. 가장 강우량이 많을 때는 5 월과 6 월입니다.



수자원

가장 중요한 수자원은 역시 다뉴브강입니다. 가장 큰 규모의 호수는 Burgenland 주의 Neusiedel 호수이며, 315 km² 면적의 약 77% 가 오스트리아에 속해 있습니다. 나머지는 헝가리의 영토입니다. 그 외에도 46 km² 면적의 Attersee 호수, 24 km² 면적의 Traunsee 호수 등이 주요 호수로 되어있습니다. 또한 Constance (Bodensee) 호수의 일부인 24 km² 가 오스트리아 영토로 되어있습니다 (전체면적은 536 km²).



자연자원

오스트리아의 대표적인 천연자원은 다음과 같습니다 :

철광석

갈탄

원유 및 천연가스

마그네사이트

실리카 모래

석고

납 및 아연 원석

석묵 및 카오라인





또한 암염광산은 오스트리아의 상당히 중요한 산업 중의 하나이며 , 목재도 또한 주요자원 중의 한 분야로 되어있습니다 .

