항공교통

국내와 해외를 연결하는 중요한 국제공항은 다음과 같습니다:

공항에서의 이동

도시공항철도인 Der City Airport Train CAT 은 비엔나 국제공항과 비엔나 시내 (전철역 Wien Mitte) 를 연결합니다.총 이동시간은 단지 16분입니다.

공항과서역(Westbahnhof), 슈베덴플라츠(Schwedenplatz), 그리고카그란(Kagran) 간버스운행서비스가제공됩니다.

공항택시도 바로 이용할 수 있습니다. 공항택시는 미리 예약이 되어 있어야 하며, 왕복운행의 경우에는 추가요금 없이 (화물 포함하여) 정해진 요금만 내면 됩니다.



열차

유럽국가 대부분에서는 국제열차연결이 가능합니다.

자동차운반 기능을 가진 열차매일운행





자동차

오스트리아의 도로교통 체계라든가 신호 등은 일반적으로 기타 유럽국가들과 흡사합니다. 모든 고속도로와 이중 차선도로에는 통행료가 부과됩니다. 건물이 들어서 있는 도심지대를 제외하고는, 오스트리아에서 운행할 때는 불빛에 반사되는 재킷을 휴대하여야 합니다. 운전에서 허용하는 알콜도수는 0.5 ml 입니다. 안전벨트 착용은강제사항입니다.

일반적인 속도제한 (다른 표시가 없는 경우):

도심구간: 장소이동시 : 50 km/h

이중차선도로 구간 : 100 km/h

고속도로 : 130 km/h





택시

대도시의 택시는 법률에 의하여 그 요금이 정해져 있습니다. 그 후 요금은 주행거리와 시간에 따라 올라갑니다.

보트

다뉴브강에는 강을 따라 많은 보트운영자가 있습니다. 또한 오스트리아 호수에서도 정기적으로 혹은 승객주문에 맞춘 보트사업자들을 만날 수 있습니다.

버스

ÖBB 포스트버스는 오스트리아 전역에서 21,100 운행지를 경유하는 800개의 노선을 운영하고 있습니다. 관광객들에게 관심이 갈 수 있는 모든 지역은 버스로도 도달할 수 있습니다.

케이블카

오스트리아에는 약 3.000 여 개의 케이블카, 리프트 등이 운영되고 있습니다.