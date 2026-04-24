활자 미디어

오스트리아에서 경제분야에 초점을 둔 대표적인 일간지는 다음과 같으며, 링크는 독일어판만 제공하고 있습니다.



가장 중요한 경제잡지는 다음과 같습니다 :

모든 대표적인 출판미디어는 출간물 외에도 온라인 서비스를 겸하고 있습니다.

신문 중 가장 높은 구독률을 보이고 있는 것은 Neue Kronen Zeitung (20,9%) 입니다. 그 뒤로는 Heute, Kleine Zeitung, Der Standard, Österreich 그리고 Kurier 등이 있습니다.







라디오 및 텔레비젼

오스트리아 방송 공사(ORF)의 라디오 방송국과 더불어, 특히 도시지역에는 그 밖의 수많은 민영 라디오 방송사들이 있습니다.

ORF는 6개의 국영 TV방송국을 보유하고 있습니다 (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat 그리고 ORF 2 Europe) ATV, PULS 4 및 ServusTV는 전국적으로 방송하는 사설 텔레비전 방송국입니다. 이 밖에 몇 개의 지역 방송사들이 있습니다. 오스트리아 내에서 케이블 및 위성 수신이 광범위하게 이루짐에 따라, 외국의 공영 및 민영 방송사들 역시 상당한 시장 점유율을 보이고 있습니다.

자료출처 : https://der.orf.at/medienforschung/ 대표적인 방송국들의 시장점유율 (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV 4,7 % ZDF

4,5 % RTL 3,7 % VOX

3,6 % ARD 3,1 % PULS 4 2,7 % ATV 2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %



