奧地利面積達 83,883 平方公里，位於歐洲心臟地帶，鄰國有：

德國

捷克共和國

斯洛伐克

斯洛維尼亞

匈牙利

義大利

列支敦斯登

瑞士





本國屬於中歐時區。

主要都會區位於首都維也納 (人口 2,028.289 人, 01.01.2025) 以及各州首府：

格拉茲 (人口 305.314, 01.01.2025)

林茲 (人口 213.557, 01.01.2025)

薩爾茲堡 (人口 157.659, 01.01.2025).



奧地利最高峰是 3,798 公尺的大鐘山 (Großglockner)。

氣候

夏季平均氣溫約 20°C，最高溫大約 35°C。冬季氣溫最低可達零下 15°C，不過平均約為零下 4°C。山區降雪量特別大，雨季在五、六月。



水文

最重要的河流是多瑙河，最大湖是布爾根蘭州的諾吉勒湖 (Neusiedler Lake)，總面積達 315 平方公里，其中 77% 位於奧地利，其餘屬於匈牙利。阿特爾湖 (Attersee Lake) 面積達 46 平方公里；特勞恩湖 (Traunsee) 24 平方公里。康斯坦茲湖 (博登湖) 也有一部份 (24 平方公里) 位於奧地利 (總面積達 536 平方公里)。



物產

奧地利有以下物產：

鐵礦

褐煤 (褐炭)

原油與天然氣

菱鎂礦

矽砂

石膏

鉛礦與鋅礦

石墨與高嶺土





奧地利的鹽礦也非常重要，此外木材也是重要物產。

