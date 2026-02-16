奧地利面積達 83,883 平方公里，位於歐洲心臟地帶，鄰國有：
- 德國
- 捷克共和國
- 斯洛伐克
- 斯洛維尼亞
- 匈牙利
- 義大利
- 列支敦斯登
- 瑞士
本國屬於中歐時區。
主要都會區位於首都維也納 (人口 2,028.289 人, 01.01.2025) 以及各州首府：
- 格拉茲 (人口 305.314, 01.01.2025)
- 林茲 (人口 213.557, 01.01.2025)
- 薩爾茲堡 (人口 157.659, 01.01.2025).
奧地利最高峰是 3,798 公尺的大鐘山 (Großglockner)。
氣候
夏季平均氣溫約 20°C，最高溫大約 35°C。冬季氣溫最低可達零下 15°C，不過平均約為零下 4°C。山區降雪量特別大，雨季在五、六月。
水文
最重要的河流是多瑙河，最大湖是布爾根蘭州的諾吉勒湖 (Neusiedler Lake)，總面積達 315 平方公里，其中 77% 位於奧地利，其餘屬於匈牙利。阿特爾湖 (Attersee Lake) 面積達 46 平方公里；特勞恩湖 (Traunsee) 24 平方公里。康斯坦茲湖 (博登湖) 也有一部份 (24 平方公里) 位於奧地利 (總面積達 536 平方公里)。
物產
奧地利有以下物產：
- 鐵礦
- 褐煤 (褐炭)
- 原油與天然氣
- 菱鎂礦
- 矽砂
- 石膏
- 鉛礦與鋅礦
- 石墨與高嶺土
奧地利的鹽礦也非常重要，此外木材也是重要物產。