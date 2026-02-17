飛機
以下是每天提供國內外轉機服務的機場：
機場轉機
機場捷運 (CAT) 連接維也納國際機場和市中心 (維也納中央車站)，總行車時間 16 分鐘。
機場和西站 (Westbahnhof) 及瑞典廣場 (Schwedenplatz) 和 Kagran間 有公車來回。
機場計程車可直接到機場入境處載客，但必須事先訂車。車資固定 (包括行李搬運費)，不加計回程空車費。
火車
所有歐洲國家幾乎都提供國際鐵路轉車服務。
汽車
奧地利的交通規則和交通標誌大多和其他歐洲各國相同。奧地利所有高速公路和雙向分隔道路都強制收費。除了市區外，在奧地利開車都必須攜帶反光外套。血液酒精含量限制是 0.5 ml。乘車必須扣上安全帶。
一般最高速限如下 (如果沒有交通標誌)：
- 市區：市區內：時速 50 公里
- 雙向分隔道路：時速 100 公里
- 高速公路：時速 130 公里
計程車
大城市的計程車依法收取固定費率 。費率依里程數和行車時間計算。
船舶
多瑙河不同河段有好幾家運輸船舶。
此外奧地利各湖泊也有提供運輸船舶固定行程和量身訂做行程。
公車
ÖBB巴士共有800條線，每天在整個奧地利共有21.100车站。幾乎每個觀光景點都能坐公車輕鬆到達。
纜車
奧地利全境的登山電車、纜椅和纜車大約有 3.000 輛。