平面媒體
以下列出奧地利的主要財經日報。所有連結內容都只有德文：
最重要的財經雜誌有：
所有主要刊物除了實體印刷版本外，還會有線上網路版本。
發行量最高的報紙是「皇冠日報 (Neue Kronen Zeitung)」，市佔率達 20,9%。接下來是「Heute, Kleine Zeitung, Der Standard, Österreich und Kurier」報。
廣播和電視
除了公共廣播電台 - 奧地利廣播公司（ORF），在其他城市人口密集的地方，也有許多民營廣播電台。
ORF有6家國家電視台（ORF1，ORF2，ORF3文化，ORF 運動 +，3SAT 和 ORF2歐洲）。ATV、PULS 4 和 Servus TV 是在全国范围内播出的私人电视频道。還有一些地區性的廣播。國外的公共和私營廣播公司在奧地利全國也佔有一些市場。
|主要電視台市佔率 (2025 年)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
|VOX
|3,6 %
| ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %