© AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Produkte zu hochwertigen, natürlichen und biologischen Zutaten für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabranche. Die Geschäftsbereiche:

• AGRANA Frucht

Neben den Hauptprodukten – Fruchtzubereitungen – zählen Fruchtspezialitäten, Sirupe, Toppings, Fruchtsaftkonzentrate, Inclusions, Brown Flavors, und IQF Fruits zum Lösungsportfolio.

• AGRANA Stärke

Das Bio-Portfolio umfasst Stärke- und Stärkespezialprodukte wie native und modifizierte Stärken, Stärkeverzuckerungsprodukte, Kartoffelprodukte und Säuglingsmilchnahrung. Als Rohstoffe kommen Mais, Kartoffeln und Weizen aus biologischem Anbau zum Einsatz.

• AGRANA Zucker

Umfasst eine breite Palette an maßgeschneiderten Zuckerprodukten aus biologischer Landwirtschaft für die weiterverarbeitende Nahrungsmittelindustrie sowie das Backgewerbe und Confiserie.

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