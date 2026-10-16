AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
1020 Wien
Österreich
Firmenprofil
AGRANA veredelt landwirtschaftliche Produkte zu hochwertigen, natürlichen und biologischen Zutaten für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabranche. Die Geschäftsbereiche:
• AGRANA Frucht
Neben den Hauptprodukten – Fruchtzubereitungen – zählen Fruchtspezialitäten, Sirupe, Toppings, Fruchtsaftkonzentrate, Inclusions, Brown Flavors, und IQF Fruits zum Lösungsportfolio.
• AGRANA Stärke
Das Bio-Portfolio umfasst Stärke- und Stärkespezialprodukte wie native und modifizierte Stärken, Stärkeverzuckerungsprodukte, Kartoffelprodukte und Säuglingsmilchnahrung. Als Rohstoffe kommen Mais, Kartoffeln und Weizen aus biologischem Anbau zum Einsatz.
• AGRANA Zucker
Umfasst eine breite Palette an maßgeschneiderten Zuckerprodukten aus biologischer Landwirtschaft für die weiterverarbeitende Nahrungsmittelindustrie sowie das Backgewerbe und Confiserie.
Geschäftswunsch
Zucker, Lebensmittelstärke, Fruchtzubereitungen
AGRANA bietet eine breite Palette an Zutaten für die Lebensmittelindustrie im Bereich Zucker, Stärke und Frucht. Mit dem Stärkesegment ist das Unternehmen in Zentraleuropa führend, mit Fruchtzubereitungen sogar Weltmarktführer.
Das Unternehmen sucht Kontakte zur lebensmittelverarbeitenden Industrie wie z.B. Molkereien, Getränkeherstellern, Baby-Food Produzenten, Bäckereien und Backwarenherstellern, Aromen Produzenten.