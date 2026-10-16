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AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

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AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Zutaten für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabranche und ist einer der führenden Hersteller von Frucht-, Stärke- und Zuckerprodukten

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Firmensitz

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Wien
Österreich
+431211370
+4312113712998
info.sales@agrana.com
http://www.agrana.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Produkte zu hochwertigen, natürlichen und biologischen Zutaten für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmabranche. Die Geschäftsbereiche:

• AGRANA Frucht
Neben den Hauptprodukten – Fruchtzubereitungen – zählen Fruchtspezialitäten, Sirupe, Toppings, Fruchtsaftkonzentrate, Inclusions, Brown Flavors, und IQF Fruits zum Lösungsportfolio.

• AGRANA Stärke
Das Bio-Portfolio umfasst Stärke- und Stärkespezialprodukte wie native und modifizierte Stärken, Stärkeverzuckerungsprodukte, Kartoffelprodukte und Säuglingsmilchnahrung. Als Rohstoffe kommen Mais, Kartoffeln und Weizen aus biologischem Anbau zum Einsatz.

• AGRANA Zucker
Umfasst eine breite Palette an maßgeschneiderten Zuckerprodukten aus biologischer Landwirtschaft für die weiterverarbeitende Nahrungsmittelindustrie sowie das Backgewerbe und Confiserie.

Produktbild
© AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
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Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Zucker, Lebensmittelstärke, Fruchtzubereitungen

AGRANA bietet eine breite Palette an Zutaten für die Lebensmittelindustrie im Bereich Zucker, Stärke und Frucht. Mit dem Stärkesegment ist das Unternehmen in Zentraleuropa führend, mit Fruchtzubereitungen sogar Weltmarktführer.

Das Unternehmen sucht Kontakte zur lebensmittelverarbeitenden Industrie wie z.B. Molkereien, Getränkeherstellern, Baby-Food Produzenten, Bäckereien und Backwarenherstellern, Aromen Produzenten.

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