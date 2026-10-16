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Agro Power Düngemittel GmbH

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Seit Jahren spielen in dem familiengeführten Betrieb Wein-, Ackerbau und Tierhaltung eine zentrale Rolle. 2013 wurde das Unternehmens Know-how gebündelt und in der Steiermark eine Produktionsstätte für organische Dünger geschaffen.

Heutige Kernkompetenz der Firma Agro Power ist die Herstellung von organischen ...

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Firmensitz

Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha 15
8424 Gabersdorf
Österreich
+436645444990
office@agropower.co.at
http://www.agropower.co.at
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