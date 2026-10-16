Agro Power Düngemittel GmbH
Kurze Info über uns
Seit Jahren spielen in dem familiengeführten Betrieb Wein-, Ackerbau und Tierhaltung eine zentrale Rolle. 2013 wurde das Unternehmens Know-how gebündelt und in der Steiermark eine Produktionsstätte für organische Dünger geschaffen.
Seit Jahren spielen in dem familiengeführten Betrieb Wein-, Ackerbau und Tierhaltung eine zentrale Rolle. 2013 wurde das Unternehmens Know-how gebündelt und in der Steiermark eine Produktionsstätte für organische Dünger geschaffen.
Heutige Kernkompetenz der Firma Agro Power ist die Herstellung von organischen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Agro Power Düngemittel GmbH
Landscha 15
8424 Gabersdorf
Österreich
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