Weingut Anton Bauer
Kurze Info über uns
Offen sein für neue Sorten, für neue Techniken und Ausbauweisen und sich doch auf die Stärken der Region besinnen: Den Grünen Veltliner und die tiefgründigen Lössböden des Wagram.
Offen sein für neue Sorten, für neue Techniken und Ausbauweisen und sich doch auf die Stärken der Region besinnen: Den Grünen Veltliner und die tiefgründigen Lössböden des Wagram.
Der Grüne Veltliner spielt bei Anton Bauer die Hauptrolle. Und zwar in seiner gesamten Bandbreite - von leichter, fruchtiger, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Anton Bauer
Neufang 42
3483 Feuersbrunn
Österreich
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