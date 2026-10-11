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Weingut Anton Bauer

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Offen sein für neue Sorten, für neue Techniken und Ausbauweisen und sich doch auf die Stärken der Region besinnen: Den Grünen Veltliner und die tiefgründigen Lössböden des Wagram.

Der Grüne Veltliner spielt bei Anton Bauer die Hauptrolle. Und zwar in seiner gesamten Bandbreite - von leichter, fruchtiger, ...

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Firmensitz

Weingut Anton Bauer
Neufang 42
3483 Feuersbrunn
Österreich
+4327382556
+432738255660
office@antonbauer.at
http://www.antonbauer.at
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