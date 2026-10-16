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Bachmann electronic GmbH

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Automatisierung, Netzmessung und -Schutz, Visualisierung und Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen - Das ist die Welt von Bachmann.

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Firmensitz

Bachmann electronic GmbH
Kreuzäckerweg 33
6800 Feldkirch
Österreich
+43552234970
+4355223497102
info@bachmann.info
http://www.bachmann.info
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Automatisierung, Netzmessung und -Schutz, Visualisierung und Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen: Das ist die Welt von Bachmann.
Mit Headquarter im österreichischen Feldkirch und zahlreichen Standorten weltweit ist Bachmann ein international ausgerichtetes und stark expandierendes Unternehmen. Bachmann entwickelt einzigartige Automatisierungs- und Systemlösungen für die Branchen Energie, Industrie und maritime Anwendungen - und das schon seit über 50 Jahren Erfahrung.

Gebäude
© Bachmann electronic GmbH
Symbolbild
© Bachmann electronic GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Automatisierungstechnik, die erneuerbare Energie sicher ins Netz bringt

Ein System für die Energiewende: vom einzelnen Erzeuger bis zum virtuellen Kraftwerk

Bachmann bietet ein umfangreiches Programm zur Energieautomatisierung. Das Portfolio umfasst die Netzsteuerung und die Regelung ganzer Energieparks. Als skalierbare Basis dient das robuste M200-System, das lüfterlos von -40 bis +70 °C arbeitet. Zur Netzmessung und zum Anlagenschutz kommen die GMP-Module zum Einsatz. Über normierte Fernwirkprotokolle nach IEC 60870-5 und IEC 61850 lassen sich Anlagen in virtuelle Kraftwerke einbinden. Ein mehrstufiges Konzept sorgt für Security.