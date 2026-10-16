Bachmann electronic GmbH
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Firmensitz
6800 Feldkirch
Österreich
Firmenprofil
Automatisierung, Netzmessung und -Schutz, Visualisierung und Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen: Das ist die Welt von Bachmann.
Mit Headquarter im österreichischen Feldkirch und zahlreichen Standorten weltweit ist Bachmann ein international ausgerichtetes und stark expandierendes Unternehmen. Bachmann entwickelt einzigartige Automatisierungs- und Systemlösungen für die Branchen Energie, Industrie und maritime Anwendungen - und das schon seit über 50 Jahren Erfahrung.
Geschäftswunsch
Automatisierungstechnik, die erneuerbare Energie sicher ins Netz bringt
Ein System für die Energiewende: vom einzelnen Erzeuger bis zum virtuellen Kraftwerk
Bachmann bietet ein umfangreiches Programm zur Energieautomatisierung. Das Portfolio umfasst die Netzsteuerung und die Regelung ganzer Energieparks. Als skalierbare Basis dient das robuste M200-System, das lüfterlos von -40 bis +70 °C arbeitet. Zur Netzmessung und zum Anlagenschutz kommen die GMP-Module zum Einsatz. Über normierte Fernwirkprotokolle nach IEC 60870-5 und IEC 61850 lassen sich Anlagen in virtuelle Kraftwerke einbinden. Ein mehrstufiges Konzept sorgt für Security.