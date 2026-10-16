© Bachmann electronic GmbH

Automatisierungstechnik, die erneuerbare Energie sicher ins Netz bringt

Ein System für die Energiewende: vom einzelnen Erzeuger bis zum virtuellen Kraftwerk

Bachmann bietet ein umfangreiches Programm zur Energieautomatisierung. Das Portfolio umfasst die Netzsteuerung und die Regelung ganzer Energieparks. Als skalierbare Basis dient das robuste M200-System, das lüfterlos von -40 bis +70 °C arbeitet. Zur Netzmessung und zum Anlagenschutz kommen die GMP-Module zum Einsatz. Über normierte Fernwirkprotokolle nach IEC 60870-5 und IEC 61850 lassen sich Anlagen in virtuelle Kraftwerke einbinden. Ein mehrstufiges Konzept sorgt für Security.