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Knorr-Bremse Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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Die IFE mit Hauptsitz in Kematen/Y., Österreich, entwickelt, produziert und vertreibt elektrisch angetriebene Einstiegssysteme für Schienenfahrzeuge.

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