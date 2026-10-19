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Bio Weingut Zahel GmbH

Kurze Info über uns
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Das Weingut wird bereits in der 4. Generation von der Alexander Zahel bewirtschaftet. 2005, als er bei seinem Onkel Richard Zahel eingestiegen ist, hat er das Weingut auf biologische Produktion umgestellt. Seit der Ernte 2017 sind alle Wiener Weingärten 100% biologisch zertifiziert.

Seit mehreren Jahren arbeitet das ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Bio Weingut Zahel GmbH
Maurer Hauptplatz 9
1230 Wien
Österreich
+4318900581
+431890058110
winery@zahel.at
http://www.zahel.at
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