Bohmann Druck- und Verlag Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
"Kommunikation ist unser Geschäft." Aus dem Verlagshaus Bohmann ist in einer Unternehmensgeschichte von mittlerweile 75 Jahren eines der größten privaten Kommunikationsunternehmen Österreichs entstanden – die Bohmann-Verlagsgruppe.
"Kommunikation ist unser Geschäft." Aus dem Verlagshaus Bohmann ist in einer Unternehmensgeschichte von mittlerweile 75 Jahren eines der größten privaten Kommunikationsunternehmen Österreichs entstanden – die Bohmann-Verlagsgruppe.
Bohmann präsentiert sich als Full-Service-Dienstleister in den Bereichen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Bohmann Druck- und Verlag Gesellschaft m.b.H.
Leberstraße 122
1110 Wien
Österreich
1110 Wien
Österreich