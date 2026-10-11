Borouge International
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Firmensitz
1020 Wien
Österreich
Firmenprofil
Borouge Group International AG (Borouge International) ist ein weltweit führender Anbieter von Polyolefinen. Das Unternehmen ist 2026 durch den Zusammenschluss von Borealis, Borouge Plc und NOVA Chemicals entstanden.
Unterstützt von den langfristigen Eigentümern XRG, dem internationalen Investmentarm von ADNOC, und OMV verfügt Borouge International über erstklassige Anlagen, einen privilegierten Zugang zu Rohstoffen und firmeneigene Technologien, um zuverlässige und leistungsstarke Polyolefin-Lösungen für die Bereiche Consumer Products, Infrastruktur, Energie, Mobilität und Advanced Products anzubieten.
Geschäftswunsch
Leistungsstarke Polyolefin-Lösungen für Consumer Products, Energie, Mobilität und Advanced Products
Borouge International verbindet eine differenzierte Anlagenbasis, globale Reichweite und fundiertes technisches Know-how, um Kunden in wichtigen Wachstumsmärkten wie Consumer Products, Infrastruktur, Energie, Mobilität und Advanced Products mit leistungsstarken Polyolefin-Lösungen zu bedienen.