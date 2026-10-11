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Borouge International

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Die Borealis GmbH, jetzt Borouge International, ist ein weltweit führender Anbieter von Polyolefinen.

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Firmensitz

Borouge International
Trabrennstraße 6-8
1020 Wien
Österreich
+431 22400300
+43122400333
info@borougeinternational.com
https://www.borougeinternational.com/de
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Borouge Group International AG (Borouge International) ist ein weltweit führender Anbieter von Polyolefinen. Das Unternehmen ist 2026 durch den Zusammenschluss von Borealis, Borouge Plc und NOVA Chemicals entstanden.
Unterstützt von den langfristigen Eigentümern XRG, dem internationalen Investmentarm von ADNOC, und OMV verfügt Borouge International über erstklassige Anlagen, einen privilegierten Zugang zu Rohstoffen und firmeneigene Technologien, um zuverlässige und leistungsstarke Polyolefin-Lösungen für die Bereiche Consumer Products, Infrastruktur, Energie, Mobilität und Advanced Products anzubieten.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Leistungsstarke Polyolefin-Lösungen für Consumer Products, Energie, Mobilität und Advanced Products

Borouge International verbindet eine differenzierte Anlagenbasis, globale Reichweite und fundiertes technisches Know-how, um Kunden in wichtigen Wachstumsmärkten wie Consumer Products, Infrastruktur, Energie, Mobilität und Advanced Products mit leistungsstarken Polyolefin-Lösungen zu bedienen.