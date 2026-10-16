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Braun Maschinenfabrik GmbH

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Die BRAUN Maschinenfabrik ist auf technologisch ausgereifte, innovative Maschinen und Anlagen spezialisiert.

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Branche

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Firmensitz

Braun Maschinenfabrik GmbH
Eternitstraße 1
4840 Vöcklabruck
Österreich
+437672724630
office@braun.at
https://www.braun-tech.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die BRAUN Maschinenfabrik, gegründet 1848 ist bekannt für technologisch ausgereifte, innovative Maschinen und Anlagen.

In der Sparte Stahltrenn- und -schleifmaschinen ist BRAUN weltweiter Technologieführer bei Hochleistungs-Trennschleifmaschinen, Hochdruck-Oberflächenschleifmaschinen und Entgrat-Schleifmaschinen für die Stahlindustrie.

Mit den Produkten der Sparte Stahlwasserbau ist BRAUN kompetenter Partner für Optimierung, Neu- und Ausbau von Wasserkraftwerken, Hochwasserrückhaltebecken oder Bewässerungsanlagen.

Produktbild
© Braun Maschinenfabrik GmbH
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© Braun Maschinenfabrik GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Hochleistungs-Trennschleifmaschinen, kombinierte Trennschleif- und Kreissägemaschinen, Produkte für den Wasserkarftwerksbau

Zielgruppe sind Unternehmen der Stahl- und Nichteisenmetallindustrie (Strang- und Blockguss, Umschmelzwerke, Schmieden, Walzwerke, Adjustage- und Prüflinien, Rohrwerke, metallografische Prüflabors, Weiterverarbeitung).

Braun Maschinenfabrik ist an Händlern und/oder Endkunden für Rechenreinigungssysteme und Spezialkomponenten für den Stahlwasserbau, wie Grundablässe, Fischwandersystem und Sonderlösungen interessiert.

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