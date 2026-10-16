© Braun Maschinenfabrik GmbH

Die BRAUN Maschinenfabrik, gegründet 1848 ist bekannt für technologisch ausgereifte, innovative Maschinen und Anlagen.

In der Sparte Stahltrenn- und -schleifmaschinen ist BRAUN weltweiter Technologieführer bei Hochleistungs-Trennschleifmaschinen, Hochdruck-Oberflächenschleifmaschinen und Entgrat-Schleifmaschinen für die Stahlindustrie.

Mit den Produkten der Sparte Stahlwasserbau ist BRAUN kompetenter Partner für Optimierung, Neu- und Ausbau von Wasserkraftwerken, Hochwasserrückhaltebecken oder Bewässerungsanlagen.

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