Braun Maschinenfabrik GmbH
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Firmensitz
4840 Vöcklabruck
Österreich
Firmenprofil
Die BRAUN Maschinenfabrik, gegründet 1848 ist bekannt für technologisch ausgereifte, innovative Maschinen und Anlagen.
In der Sparte Stahltrenn- und -schleifmaschinen ist BRAUN weltweiter Technologieführer bei Hochleistungs-Trennschleifmaschinen, Hochdruck-Oberflächenschleifmaschinen und Entgrat-Schleifmaschinen für die Stahlindustrie.
Mit den Produkten der Sparte Stahlwasserbau ist BRAUN kompetenter Partner für Optimierung, Neu- und Ausbau von Wasserkraftwerken, Hochwasserrückhaltebecken oder Bewässerungsanlagen.
Geschäftswunsch
Hochleistungs-Trennschleifmaschinen, kombinierte Trennschleif- und Kreissägemaschinen, Produkte für den Wasserkarftwerksbau
Zielgruppe sind Unternehmen der Stahl- und Nichteisenmetallindustrie (Strang- und Blockguss, Umschmelzwerke, Schmieden, Walzwerke, Adjustage- und Prüflinien, Rohrwerke, metallografische Prüflabors, Weiterverarbeitung).
Braun Maschinenfabrik ist an Händlern und/oder Endkunden für Rechenreinigungssysteme und Spezialkomponenten für den Stahlwasserbau, wie Grundablässe, Fischwandersystem und Sonderlösungen interessiert.