"Brunnbauer-Armaturen" Produktionsges.m.b.H.
Kurze Info über uns
BRUNNBAUER-ARMATUREN ist seit mehr als 100 Jahren kompetenter, innovativer und zuverlässiger Anbieter von Industriearmaturen. Durch langjährige Erfahrungen kann BRUNNBAUER die immer höheren Bedürfnisse und Anforderungen mit qualitativ hochwertigen Produkten abdecken.
BRUNNBAUER-ARMATUREN ist seit mehr als 100 Jahren kompetenter, innovativer und zuverlässiger Anbieter von Industriearmaturen. Durch langjährige Erfahrungen kann BRUNNBAUER die immer höheren Bedürfnisse und Anforderungen mit qualitativ hochwertigen Produkten abdecken.
Die Partner sind vorwiegend in den Branchen Öl & ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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"Brunnbauer-Armaturen" Produktionsges.m.b.H.
Akaziengasse 36
1230 Wien
Österreich
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