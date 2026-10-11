CRYPTAS it-Security GmbH

Kryptografie ist die Basis jeder digitalen Vertrauensbeziehung. Seit 2003 betreiben wir Trust Center Services im Einklang mit NIS2, DORA und eIDAS. Von der internen PKI bis zur qualifizierten elektronischen Signatur, von der Policy bis zum 24/7-Betrieb.

* Corporate Trust Services: Betrieb unternehmenseigener PKI- und Zertifizierungsinfrastruktur, Zertifikats- und Schlüsselmanagement über den gesamten Lebenszyklus, HSM-gestützt, mit SmartCard und Token basierter Credential Ausgabe für Mitarbeiter, Maschinen und Services.

* Qualified Trust Services: eIDAS-konforme qualifizierte Vertrauensdienste (Signatur, Siegel, Zeitstempel) aus dem eigenen primesign Trust Center, wo täglich Millionen Transaktionen rechtsgültig signiert werden.