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CRYPTAS it-Security GmbH

Kurze Info über uns
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Seit 2003 betreibt die CRYPTAS it-Security GmbH Trust Center Services im Einklang mit NIS2, DORA und eIDAS, um die digitale Welt durch angewandte Kryptografie sicherer zu gestalten.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

CRYPTAS it-Security GmbH
Franzosengraben 8/4.OG
1030 Wien
Österreich
+4313 555 3-0
sales@cryptas.com
https://www.cryptas.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Kryptografie ist die Basis jeder digitalen Vertrauensbeziehung. Seit 2003 betreiben wir Trust Center Services im Einklang mit NIS2, DORA und eIDAS. Von der internen PKI bis zur qualifizierten elektronischen Signatur, von der Policy bis zum 24/7-Betrieb.

* Corporate Trust Services: Betrieb unternehmenseigener PKI- und Zertifizierungsinfrastruktur, Zertifikats- und Schlüsselmanagement über den gesamten Lebenszyklus, HSM-gestützt, mit SmartCard und Token basierter Credential Ausgabe für Mitarbeiter, Maschinen und Services.

* Qualified Trust Services: eIDAS-konforme qualifizierte Vertrauensdienste (Signatur, Siegel, Zeitstempel) aus dem eigenen primesign Trust Center, wo täglich Millionen Transaktionen rechtsgültig signiert werden.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

CRYPTAS – Trust built on cryptography, since 2003

Corporate & Qualified Trust Services für Resilienz und Compliance.

CRYPTAS sucht Kunden und Partner in Europa, die ihre digitalen Identitäten, Zertifikate und Signaturprozesse absichern und regulatorische Vorgaben wie NIS2, DORA und eIDAS zuverlässig erfüllen möchten.

Angesprochen sind Unternehmen und Behörden aus regulierten Branchen inklusive betroffene Unternehmen der Lieferketten, die PKI, Starke Authentifizierung, HSM oder Signaturlösungen als Produkt oder Managed Service einsetzen wollen.