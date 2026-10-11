CRYPTAS it-Security GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
1030 Wien
Österreich
Firmenprofil
Kryptografie ist die Basis jeder digitalen Vertrauensbeziehung. Seit 2003 betreiben wir Trust Center Services im Einklang mit NIS2, DORA und eIDAS. Von der internen PKI bis zur qualifizierten elektronischen Signatur, von der Policy bis zum 24/7-Betrieb.
* Corporate Trust Services: Betrieb unternehmenseigener PKI- und Zertifizierungsinfrastruktur, Zertifikats- und Schlüsselmanagement über den gesamten Lebenszyklus, HSM-gestützt, mit SmartCard und Token basierter Credential Ausgabe für Mitarbeiter, Maschinen und Services.
* Qualified Trust Services: eIDAS-konforme qualifizierte Vertrauensdienste (Signatur, Siegel, Zeitstempel) aus dem eigenen primesign Trust Center, wo täglich Millionen Transaktionen rechtsgültig signiert werden.
Geschäftswunsch
CRYPTAS – Trust built on cryptography, since 2003
Corporate & Qualified Trust Services für Resilienz und Compliance.
CRYPTAS sucht Kunden und Partner in Europa, die ihre digitalen Identitäten, Zertifikate und Signaturprozesse absichern und regulatorische Vorgaben wie NIS2, DORA und eIDAS zuverlässig erfüllen möchten.
Angesprochen sind Unternehmen und Behörden aus regulierten Branchen inklusive betroffene Unternehmen der Lieferketten, die PKI, Starke Authentifizierung, HSM oder Signaturlösungen als Produkt oder Managed Service einsetzen wollen.