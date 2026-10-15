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CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH

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CTP (Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH) zählt zu den führenden Unternehmen in der industriellen Abluftreinigung.

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Firmensitz

CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH
Schmiedlstraße 10
8042 Graz
Österreich
+4331641010
+43316410180
office@ctp.at
http://www.ctp-airpollutioncontrol.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

CTP (Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH) zählt zu den führenden Unternehmen in der industriellen Abluftreinigung. Seit der Gründung im Jahr 1985 setzt CTP auf höchste Qualitätsstandards, basierend auf zertifiziertem Know-how. Das Ergebnis: Richtungsweisende Pionierleistungen in der Abgasreinigung.

Our mission: clean AIR.

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© CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH
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Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

CTP Abluftreinigung

Our motivation: finding the best solution for you

CTP-Systemlösungen bieten nahezu Nullemissionen bei gleichzeitig höchster Wirtschaftlichkeit aller Prozesse. Vorwiegend durch katalytische und thermisch-regenerative Prozesse aber auch mittels ad- und absorptiven Prozessen werden Schadstoffe wie z.B. flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO, NH3, H2S, PAH, NOx, PCDD/F, HCN, Teer, Ruß oder CS2/COS beseitigt.

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© CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH