CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH
Kurze Info über uns
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH
Schmiedlstraße 10
8042 Graz
Österreich
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Über das Unternehmen
Firmenprofil
CTP (Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH) zählt zu den führenden Unternehmen in der industriellen Abluftreinigung. Seit der Gründung im Jahr 1985 setzt CTP auf höchste Qualitätsstandards, basierend auf zertifiziertem Know-how. Das Ergebnis: Richtungsweisende Pionierleistungen in der Abgasreinigung.
Our mission: clean AIR.
Geschäftswunsch
Geschäftswunsch
CTP Abluftreinigung
Our motivation: finding the best solution for you
CTP-Systemlösungen bieten nahezu Nullemissionen bei gleichzeitig höchster Wirtschaftlichkeit aller Prozesse. Vorwiegend durch katalytische und thermisch-regenerative Prozesse aber auch mittels ad- und absorptiven Prozessen werden Schadstoffe wie z.B. flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO, NH3, H2S, PAH, NOx, PCDD/F, HCN, Teer, Ruß oder CS2/COS beseitigt.