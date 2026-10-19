DATASOFT Embedded GmbH
Kurze Info über uns
Datasoft Embedded bietet Consulting und Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement, technisches Projektleitung für Automotive (LED Hauptscheinwerfer, Fahrerassistenzsysteme Radar/Lidar, Airbag) und OSAM Flight Software zur Entwicklung von Software für Embedded Systems (Safety und Security).
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
DATASOFT Embedded GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
Österreich
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