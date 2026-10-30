Easelink GmbH
Kurze Info über uns
Easelink ist ein High-Tech Unternehmen mit Sitz in der Automobilregion Graz, das sich zum Ziel gesetzt hat, den weltweiten Einsatz von Elektromobilität durch eine innovative Ladetechnologie, genannt Matrix Charging®, voranzutreiben. Matrix Charging® ist das erste automatisierte konduktive Ladesystem, welches Komfort, ...
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Firmensitz
Easelink GmbH
Münzgrabenstraße 94
8010 Graz
Österreich
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