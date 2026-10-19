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evasis edibles GmbH

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evasis edibles GmbH entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen HELGA [healthy algae] wertvolle Nahrungsmittel auf Algenbasis.
Das junge österreichische Start-up-Unternehmen bezieht die Alge aus streng kontrollierter Aufzucht und in bester Qualität aus Deutschland.

Das erste Produkt ist das ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

evasis edibles GmbH
Rauchfangkehrergasse 3
2560 Berndorf
Österreich
office@hallohelga.at
http://www.hallohelga.com
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