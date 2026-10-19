evasis edibles GmbH
Kurze Info über uns
evasis edibles GmbH entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen HELGA [healthy algae] wertvolle Nahrungsmittel auf Algenbasis.
evasis edibles GmbH entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen HELGA [healthy algae] wertvolle Nahrungsmittel auf Algenbasis.
Das junge österreichische Start-up-Unternehmen bezieht die Alge aus streng kontrollierter Aufzucht und in bester Qualität aus Deutschland.
Das erste Produkt ist das ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
evasis edibles GmbH
Rauchfangkehrergasse 3
2560 Berndorf
Österreich
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