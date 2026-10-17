Faigle Kunststoffe GmbH
Kurze Info über uns
faigle ist ein weltweit führender Spezialist für technische Kunststofflösungen. Das Familienunternehmen mit mehr als 70 Jahren Erfahrung produziert und entwickelt Halbzeuge sowie Bauteile wie Rollen, Halteschlaufen und Gleitelemente, die sich durch ihre Langlebigkeit einen Namen gemacht haben.
faigle ist ein weltweit führender Spezialist für technische Kunststofflösungen. Das Familienunternehmen mit mehr als 70 Jahren Erfahrung produziert und entwickelt Halbzeuge sowie Bauteile wie Rollen, Halteschlaufen und Gleitelemente, die sich durch ihre Langlebigkeit einen Namen gemacht haben.
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Faigle Kunststoffe GmbH
Landstraße 31
6971 Hard
Österreich
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