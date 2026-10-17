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Faigle Kunststoffe GmbH

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faigle ist ein weltweit führender Spezialist für technische Kunststofflösungen. Das Familienunternehmen mit mehr als 70 Jahren Erfahrung produziert und entwickelt Halbzeuge sowie Bauteile wie Rollen, Halteschlaufen und Gleitelemente, die sich durch ihre Langlebigkeit einen Namen gemacht haben.

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Firmensitz

Faigle Kunststoffe GmbH
Landstraße 31
6971 Hard
Österreich
+4355746811
+43557468111809
kunststoffe@faigle.com
http://www.faigle.com
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