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Technikum Wien GmbH

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Mit bisher mehr als 11.000 AbsolventInnen und aktuell etwa 4.400 Studierenden sowie 12 Bachelor- und 19 Master-Studiengängen ist die Fachhochschule Technikum Wien die größte rein technische Fachhochschule Österreichs.

Das wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxisnahe Studienangebot ist überaus vielfältig. ...

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