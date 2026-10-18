framag Industrieanlagenbau GmbH
Kurze Info über uns
framag ist ein modernes Hightech-Unternehmen in speziellen Gebieten des Anlagen- und Maschinenbaus mit innovativen Produkten und Dienstleistungen. Durch ständige Weiterentwicklung und Einsatz modernster Technologien baut framag seine Kernkompetenzen im Anlagenbau, in der Schwingungstechnik und im Engineering und ...
Branche
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
framag Industrieanlagenbau GmbH
Neukirchner Straße 9
4873 Frankenburg am Hausruck
Österreich
4873 Frankenburg am Hausruck
Österreich