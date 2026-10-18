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framag Industrieanlagenbau GmbH

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framag ist ein modernes Hightech-Unternehmen in speziellen Gebieten des Anlagen- und Maschinenbaus mit innovativen Produkten und Dienstleistungen. Durch ständige Weiterentwicklung und Einsatz modernster Technologien baut framag seine Kernkompetenzen im Anlagenbau, in der Schwingungstechnik und im Engineering und ...

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Firmensitz

framag Industrieanlagenbau GmbH
Neukirchner Straße 9
4873 Frankenburg am Hausruck
Österreich
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office@framag.com
http://www.framag.com
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