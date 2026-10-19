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Gaber Backwarenerzeugung GmbH & Co. KG

Kurze Info über uns
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Die GABER GmbH ist mit der Herstellung von Teegebäck und österreichischen Keksspezialitäten in Premiumqualität sowie mit dem Handel mit Backwaren aller Art befasst.

Für die Eigenprodukte werden nur hochwertige Rohstoffe wie Konfitüren von Darbo und Mehl von Rauch-Mühle oder Diamant verwendet.

Die derzeitigen ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Gaber Backwarenerzeugung GmbH & Co. KG
Löfflerweg 22a
6060 Hall in Tirol
Österreich
+43522352030
+4352235203017
info@gaber-backwaren.at
http://www.gaber-backwaren.at
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