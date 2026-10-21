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Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

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Die GG Group ist eine globale Unternehmensgruppe, die seit mehr als 80 Jahren technisch hochwertige Kabel, Leitungen und Leitungssätze für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen produziert.

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Firmensitz

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
Österreich
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die GG Group ist eine globale Unternehmensgruppe, die seit mehr als 80 Jahren technisch hochwertige Kabel, Leitungen und Leitungssätze für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen produziert. Gebauer & Griller treibt Digitalisierung, Innovation und Neuentwicklungen voran und bietet ein optimales Produktdesign für seine Kunden. Mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten weltweit ist GG Group eines der erfolgreichsten österreichischen Industrieunternehmen in Familienbesitz.

Symbolbild
© Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Produktbild
© Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Geschäftswunsch

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