Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
1190 Wien
Österreich
Firmenprofil
Die GG Group ist eine globale Unternehmensgruppe, die seit mehr als 80 Jahren technisch hochwertige Kabel, Leitungen und Leitungssätze für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen produziert. Gebauer & Griller treibt Digitalisierung, Innovation und Neuentwicklungen voran und bietet ein optimales Produktdesign für seine Kunden. Mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten weltweit ist GG Group eines der erfolgreichsten österreichischen Industrieunternehmen in Familienbesitz.
Geschäftswunsch
Power2Flow®
Conducting the Future with Liquid-Cooled Charging.
Kühl kalkuliert, heiß begehrt: Durch die Integration von Flüssigkühlung direkt ins Kabel eröffnet Power2Flow® eine komplette End-to-End-Lösung, die 70 % Materialeinspart und die 5-Minuten-Schnell-Ladung endlich Wirklichkeit werden lässt.