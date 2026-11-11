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Genspeed Biotech GmbH

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Die GENSPEED Biotech GmbH entwickelt, produziert und vertreibt IVD-CE zertifizierte Schnelltests zur Detektion verschiedener Krankheitserreger.

Basis dafür ist die patentierte GENSPEED® Technologie, eine Kombination aus Mikrofluidik, miniaturisierter optischer Detektion und Automatisierung. Mit ...

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Genspeed Biotech GmbH
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4240 Rainbach im Mühlkreis
Österreich
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office@genspeed-biotech.com
http://www.genspeed-biotech.com
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