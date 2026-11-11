Genspeed Biotech GmbH
Kurze Info über uns
Die GENSPEED Biotech GmbH entwickelt, produziert und vertreibt IVD-CE zertifizierte Schnelltests zur Detektion verschiedener Krankheitserreger.
Die GENSPEED Biotech GmbH entwickelt, produziert und vertreibt IVD-CE zertifizierte Schnelltests zur Detektion verschiedener Krankheitserreger.
Basis dafür ist die patentierte GENSPEED® Technologie, eine Kombination aus Mikrofluidik, miniaturisierter optischer Detektion und Automatisierung. Mit ...
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Firmensitz
Genspeed Biotech GmbH
Gewerbepark 2
4240 Rainbach im Mühlkreis
Österreich
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