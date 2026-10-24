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GMS Bautechnik GmbH

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Die Sortimentsschwerpunkte der GMS Bautechnik GmbH sind im Bereich der professionellen Befestigungstechnik sowie der Dach- und Fassadensysteme angesiedelt.

Die Befestigungstechnik inkludiert Schwerlastanker, chemische Befestigungen sowie Leicht- und Spezialbefestigungen (z.B. Betonschrauben, Verbundmörtel, ...

Branche

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Firmensitz

GMS Bautechnik GmbH
Sonnengasse 13
9020 Klagenfurt
Österreich
+43463481111
+4346348111120
office@gms-systeme.com
http://www.gms-systeme.com
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