GMS Bautechnik GmbH
Kurze Info über uns
Die Sortimentsschwerpunkte der GMS Bautechnik GmbH sind im Bereich der professionellen Befestigungstechnik sowie der Dach- und Fassadensysteme angesiedelt.
Die Sortimentsschwerpunkte der GMS Bautechnik GmbH sind im Bereich der professionellen Befestigungstechnik sowie der Dach- und Fassadensysteme angesiedelt.
Die Befestigungstechnik inkludiert Schwerlastanker, chemische Befestigungen sowie Leicht- und Spezialbefestigungen (z.B. Betonschrauben, Verbundmörtel, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
GMS Bautechnik GmbH
Sonnengasse 13
9020 Klagenfurt
Österreich
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