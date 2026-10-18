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HARGASSNER Ges mbH

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Seit über 30 Jahren entwickelt & produziert die Firma Hargassner Hackgut-, Pellets- und Stückholzheizungen in einem Leistungsbereich zwischen 6 – 330 kW. In einer Kaskade sind bis zu 1,8 MW möglich! Niedrigste Emissionswerte bei höchstem Wirkungsgrad, maximalem Komfort und langer Lebensdauer zeichnen heute die Marke ...

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Firmensitz

HARGASSNER Ges mbH
Anton-Hargassner-Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
+43772352740
+43772352745
office@hargassner.at
https://www.hargassner.com
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