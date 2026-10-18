HARGASSNER Ges mbH
Kurze Info über uns
Seit über 30 Jahren entwickelt & produziert die Firma Hargassner Hackgut-, Pellets- und Stückholzheizungen in einem Leistungsbereich zwischen 6 – 330 kW. In einer Kaskade sind bis zu 1,8 MW möglich! Niedrigste Emissionswerte bei höchstem Wirkungsgrad, maximalem Komfort und langer Lebensdauer zeichnen heute die Marke ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
HARGASSNER Ges mbH
Anton-Hargassner-Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
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