Harris Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Harris Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist seit 1947 auf den Gebieten Import, Export, Transit, Finanzierungen tätig. Zweites Standbein ist die Fruchtverarbeitung, wobei höchste Qualitätsstandards, Innovationskraft und Kundenorientierung vereint umgesetzt werden. Erfolgreich werden Apfel- und ...
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Firmensitz
Harris Gesellschaft m.b.H.
Stubenring 6/5a
1010 Wien
Österreich
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