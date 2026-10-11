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Hiedler GmbH

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Seit 1856 steht die Eule als das unverwechselbare Symbol für die Philosophie des Weinguts Hiedler. Als Gründungsmitglied der 'Österreichischen Traditionsweingüter' zählt der Betrieb zu den Pionieren der österreichischen Herkunftsdefinition und Lagenklassifikation.

In den ökologisch bewirtschafteten Weingärten werden ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Hiedler GmbH
Am Rosenhügel 13
3550 Langenlois
Österreich
+4327342468
+43273424685
office@hiedler.at
http://www.hiedler.at
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