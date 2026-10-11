Hiedler GmbH
Kurze Info über uns
Seit 1856 steht die Eule als das unverwechselbare Symbol für die Philosophie des Weinguts Hiedler. Als Gründungsmitglied der 'Österreichischen Traditionsweingüter' zählt der Betrieb zu den Pionieren der österreichischen Herkunftsdefinition und Lagenklassifikation.
Seit 1856 steht die Eule als das unverwechselbare Symbol für die Philosophie des Weinguts Hiedler. Als Gründungsmitglied der 'Österreichischen Traditionsweingüter' zählt der Betrieb zu den Pionieren der österreichischen Herkunftsdefinition und Lagenklassifikation.
In den ökologisch bewirtschafteten Weingärten werden ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Hiedler GmbH
Am Rosenhügel 13
3550 Langenlois
Österreich
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