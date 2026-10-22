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Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH

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HORVATH´s SPEZEREYEN KONTOR erzeugt österreichischen Kartoffel-Vodka, Gin und einzigartige Likörspezialitäten.
Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens wird durch die Exportätigkeit bewiesen. Horvath´s Spezereyen Kontor ist der größte österreichische Exporteur von Kartoffelvodka:

Vodka Monopolowa - USA
J.A. Baczewski ...

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Firmensitz

Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
Gutenbergstraße 7
2232 Deutsch-Wagram
Österreich
+4322477070
+432247707010
office@horvaths.at
http://www.horvaths.at
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