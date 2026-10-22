Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
Kurze Info über uns
HORVATH´s SPEZEREYEN KONTOR erzeugt österreichischen Kartoffel-Vodka, Gin und einzigartige Likörspezialitäten.
HORVATH´s SPEZEREYEN KONTOR erzeugt österreichischen Kartoffel-Vodka, Gin und einzigartige Likörspezialitäten.
Die Leistungsfähigkeit des Unternehmens wird durch die Exportätigkeit bewiesen. Horvath´s Spezereyen Kontor ist der größte österreichische Exporteur von Kartoffelvodka:
Vodka Monopolowa - USA
J.A. Baczewski ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
Gutenbergstraße 7
2232 Deutsch-Wagram
Österreich
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