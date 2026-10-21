IDENTEC SOLUTIONS AG
Kurze Info über uns
IDENTEC SOLUTIONS ist ein globaler Anbieter für Drahtloslösungen, die Transparenz zur Verbesserung der Betriebsabläufe und der Sicherheit von Mitarbeitern in schwierigen Umgebungen bieten. Die branchenspezifischen Lösungen basieren auf zuverlässiger Technologie für die weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
IDENTEC SOLUTIONS AG
Millenium Park 2
6890 Lustenau
Österreich
6890 Lustenau
Österreich