Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

IDENTEC SOLUTIONS AG

Kurze Info über uns
Logo

IDENTEC SOLUTIONS ist ein globaler Anbieter für Drahtloslösungen, die Transparenz zur Verbesserung der Betriebsabläufe und der Sicherheit von Mitarbeitern in schwierigen Umgebungen bieten. Die branchenspezifischen Lösungen basieren auf zuverlässiger Technologie für die weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

IDENTEC SOLUTIONS AG
Millenium Park 2
6890 Lustenau
Österreich
+43557787387
+4355778738715
info@identecsolutions.com
http://www.identecsolutions.com
vCard