IMR metal powder technologies GmbH
Kurze Info über uns
IMR metal powder technologies GmbH ist ein Familienbetrieb – Eigentümer Familie Rimmler - mit einem Umsatz von EUR 200 Mio und einer Mitarbeiteranzahl von 100 Personen (2017).
IMR metal powder technologies GmbH ist ein Familienbetrieb – Eigentümer Familie Rimmler - mit einem Umsatz von EUR 200 Mio und einer Mitarbeiteranzahl von 100 Personen (2017).
Das Unternehmen ist ISO 9001:2008 zertifiziert und übt seine Geschäftstätigkeit in mehr als 50 Ländern weltweit aus.
IMR metal powder ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
IMR metal powder technologies GmbH
Jessenigstrasse 4
9220 Velden am Wörther See
Österreich
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