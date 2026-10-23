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IMR metal powder technologies GmbH

Kurze Info über uns
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IMR metal powder technologies GmbH ist ein Familienbetrieb – Eigentümer Familie Rimmler - mit einem Umsatz von EUR 200 Mio und einer Mitarbeiteranzahl von 100 Personen (2017).

Das Unternehmen ist ISO 9001:2008 zertifiziert und übt seine Geschäftstätigkeit in mehr als 50 Ländern weltweit aus.

IMR metal powder ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

IMR metal powder technologies GmbH
Jessenigstrasse 4
9220 Velden am Wörther See
Österreich
+4342744100
+434274410030
office@imr-group.com
http://www.imr-group.com
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