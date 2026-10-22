Domäne Baumgartner - Ing. W. Baumgartner GmbH & Co. KG
Kurze Info über uns
Das Weingut Ing. W. Baumgartner ist mit einer Fläche von 195 Hektar das größte Weingüt Österreichs. Im Bereich des Weinhandels zählt man ebenfalls zu den größten Kellereien des Landes.
Das Weingut Ing. W. Baumgartner ist mit einer Fläche von 195 Hektar das größte Weingüt Österreichs. Im Bereich des Weinhandels zählt man ebenfalls zu den größten Kellereien des Landes.
Die von den Produzenten in Burgenland, Wien und Niederösterreich gekauften Weine werden zum Weingut Baumgartner gebracht, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Domäne Baumgartner - Ing. W. Baumgartner GmbH & Co. KG
Weingut Baumgartner Platz 1
2061 Untermarkersdorf
Österreich
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