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Domäne Baumgartner - Ing. W. Baumgartner GmbH & Co. KG

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Das Weingut Ing. W. Baumgartner ist mit einer Fläche von 195 Hektar das größte Weingüt Österreichs. Im Bereich des Weinhandels zählt man ebenfalls zu den größten Kellereien des Landes.

Die von den Produzenten in Burgenland, Wien und Niederösterreich gekauften Weine werden zum Weingut Baumgartner gebracht, ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Domäne Baumgartner - Ing. W. Baumgartner GmbH & Co. KG
Weingut Baumgartner Platz 1
2061 Untermarkersdorf
Österreich
+4329432590
+4329433402
weinkellerei@wein-baumgartner.at
http://www.wein-baumgartner.at
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