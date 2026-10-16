ISOVOLTA AG
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Firmensitz
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Firmenprofil
ISOVOLTA ist ein weltweit agierendes Unternehmen und ein führender Hersteller von Elektroisolierstoffen, technischen Laminaten und Verbundwerkstoffen. 16 Produktions- und Vertriebsstandorte in 11 Ländern auf drei Kontinenten setzen auf die langjährigen Erfahrungen in der Synthese und Umwandlung von Rohstoffen zu hoch zuverlässigen, intelligenten Materialien. Material- und Technologie-Know-how, Flexibilität und Innovationsfreude bestimmen die Produktentwicklung und prägen die partnerschaftlichen Kundenbeziehungen.
Im Bereich Automotive bietet ISOVOLTA maßgeschneiderte Lösungen für Elektrofahrzeuge an, für E-Antrieb, Lithium-Batterie oder Lichtmaschine.
Geschäftswunsch
Laminate für Automotive & E-Mobility
Die Vielfalt von ISOVOLTAs Laminaten umfasst:
- Glimmer
- Klebstoffe
- Folien
- Nomex-Aramid-Papier
- Glasgewebe
- Vliese
ISOVOLTAs Laminate können geliefert werden als:
- Vollständig ausgehärtete Materialien
- Prepregs
- mit Klebeschichten
Mit Eigenschaften wie:
- Elektrischer Isolierung bis zu 20kV
- Wärmeleitfähigkeit