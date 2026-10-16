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ISOVOLTA AG

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ISOVOLTA ist ein weltweit agierendes Unternehmen und ein führender Hersteller von Elektroisolierstoffen, technischen Laminaten und Verbundwerkstoffen.

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Firmensitz

ISOVOLTA AG
IZ NÖ-Süd, Straße 3
2351 Wiener Neudorf
Österreich
+43595950
+43595959050
http://www.isovolta.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

ISOVOLTA ist ein weltweit agierendes Unternehmen und ein führender Hersteller von Elektroisolierstoffen, technischen Laminaten und Verbundwerkstoffen. 16 Produktions- und Vertriebsstandorte in 11 Ländern auf drei Kontinenten setzen auf die langjährigen Erfahrungen in der Synthese und Umwandlung von Rohstoffen zu hoch zuverlässigen, intelligenten Materialien. Material- und Technologie-Know-how, Flexibilität und Innovationsfreude bestimmen die Produktentwicklung und prägen die partnerschaftlichen Kundenbeziehungen.

Im Bereich Automotive bietet ISOVOLTA maßgeschneiderte Lösungen für Elektrofahrzeuge an, für E-Antrieb, Lithium-Batterie oder Lichtmaschine.

Produktbild
© ISOVOLTA AG
Produktbild
© ISOVOLTA AG
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Laminate für Automotive & E-Mobility

Die Vielfalt von ISOVOLTAs Laminaten umfasst:
- Glimmer
- Klebstoffe
- Folien
- Nomex-Aramid-Papier
- Glasgewebe
- Vliese

ISOVOLTAs Laminate können geliefert werden als:
- Vollständig ausgehärtete Materialien
- Prepregs
- mit Klebeschichten

Mit Eigenschaften wie:
- Elektrischer Isolierung bis zu 20kV
- Wärmeleitfähigkeit

Symboldbild
© ISOVOLTA AG