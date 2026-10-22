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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

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JOANNEUM RESEARCH – MATERIALS entwickelt smarte additive und hybride Fertigungslösungen für Industrie und Forschung.

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Firmensitz

Über das Unternehmen

Firmenprofil

Smart Materials. Functional Printing. Additive Excellence.
JOANNEUM RESEARCH – MATERIALS entwickelt smarte additive und hybride Fertigungslösungen für Industrie und Forschung.

Mit Direct-to-Shape druckt JOANNEUM RESEARCH Dehnungssensoren direkt auf 3D-Strukturen – für Echtzeit-Monitoring.
SupreSil® verlängert die Verarbeitungszeit von 1K-Silikonen auf Monate, ideal für flexible Elektronik. Der Hybrid-AM kombiniert Metall- und Funktionsdruck für leichte, multifunktionale Bauteile.

Person und Produkt
Silicone Inkjet Printing © JOANNEUM RESEARCH/Suppan
Person
Plasmabeschichtungsanlage © Bernhard Bergmann
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Additive Intelligenz für Bauteile

Smarte Funktionalisierung trifft Hightech-Materialien

Der Fokus liegt auf dem Angebot neuer Möglichkeiten zur Funktionalisierung von 3D-gedruckten Komponenten oder zur Umsetzung hybrider Fertigungslösungen.
JOANNEUM RESEARCH – MATERIALS unterstützt von der Materialentwicklung bis zur Integration von Sensorik, Elastizität und Monitoring direkt ins Bauteil.

Symbolbild
3DShape Printing © JOANNEUM RESEARCH/Suppan