JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
JOANNEUM RESEARCH – MATERIALS entwickelt smarte additive und hybride Fertigungslösungen für Industrie und Forschung.
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Branche
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8010 Graz
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Firmenprofil
Smart Materials. Functional Printing. Additive Excellence.
JOANNEUM RESEARCH – MATERIALS entwickelt smarte additive und hybride Fertigungslösungen für Industrie und Forschung.
Mit Direct-to-Shape druckt JOANNEUM RESEARCH Dehnungssensoren direkt auf 3D-Strukturen – für Echtzeit-Monitoring.
SupreSil® verlängert die Verarbeitungszeit von 1K-Silikonen auf Monate, ideal für flexible Elektronik. Der Hybrid-AM kombiniert Metall- und Funktionsdruck für leichte, multifunktionale Bauteile.
Geschäftswunsch
Additive Intelligenz für Bauteile
Smarte Funktionalisierung trifft Hightech-Materialien
Der Fokus liegt auf dem Angebot neuer Möglichkeiten zur Funktionalisierung von 3D-gedruckten Komponenten oder zur Umsetzung hybrider Fertigungslösungen.
JOANNEUM RESEARCH – MATERIALS unterstützt von der Materialentwicklung bis zur Integration von Sensorik, Elastizität und Monitoring direkt ins Bauteil.