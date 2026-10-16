© KLINGER Fluid Control GmbH

KLINGER Fluid Control, ein Familienunternehmen mit über 140 Jahren Erfahrung, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Industriearmaturen und steht für höchste Qualität, technische Zuverlässigkeit, Branchenkompetenz und Innovationskraft. Die Produkte werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und erfüllen höchste Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit.

Über ein globales Distributions- und Servicenetz bietet das Unternehmen standardisierte und maßgeschneiderte Produkte, Dienstleistungen und Lösungen mit klarem Kundennutzen im internationalen Umfeld. Die Produkte zeichnen sich durch lange Lebensdauer, hohe Wärmebeständigkeit und zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen aus.

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