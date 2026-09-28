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Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

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Koerner baut und liefert schlüsselfertige Verzinkungsanlagen, sowie Beizanlagen für Stahl- und Edelstahlprodukte.

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Firmensitz

Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Österreich
+4334652513
office@koerner.at
https://kvk-koerner.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Koerner baut und liefert schlüsselfertige Verzinkungsanlagen, sowie Beizanlagen für Stahl- und Edelstahlprodukte.

Der effizienteste Schutz gegenüber Korrosion an Stahlprodukten ist das Verzinken. Alle Stahlerzeugnisse mit verzinkten Oberflächen haben eine viel längere Lebensdauer als andere Stahlprodukte, die beispielsweise nur lackiert werden.

Beispiele für verzinkte Produkte: Bewässerungsanlagen, Rohre, Strommasten, Stahlkonstruktionen für Gebäude und für Infrastrukturprojekte wie Brücken, Häfen, Lichtmasten und Zäune.

Produktbild
© Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Produktbild
© Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Stückgut-Verzinkung & Beizanlagen

Der beste Schutz und Oberflächenbehandlung

Koerner Chemieanlagenbau möchte folgende Zielgruppen ansprechen:

- Verzinkereien zur Modernisierung oder zum Neubau
- Stahlproduzenten und Bauunternehmen mit eigener Verzinkungsplanung
- Edelstahlindustrie mit Beizprozessen in verschiedenen Säuren

Weitere Anwendungen: Beizanlagen für Schwarzstahlrohre sowie Oberflächenbehandlung von NE-Metallen wie Rohre, Stäbe und Draht

Person
© Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.