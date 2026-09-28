Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
8551 Wies
Österreich
Firmenprofil
Koerner baut und liefert schlüsselfertige Verzinkungsanlagen, sowie Beizanlagen für Stahl- und Edelstahlprodukte.
Der effizienteste Schutz gegenüber Korrosion an Stahlprodukten ist das Verzinken. Alle Stahlerzeugnisse mit verzinkten Oberflächen haben eine viel längere Lebensdauer als andere Stahlprodukte, die beispielsweise nur lackiert werden.
Beispiele für verzinkte Produkte: Bewässerungsanlagen, Rohre, Strommasten, Stahlkonstruktionen für Gebäude und für Infrastrukturprojekte wie Brücken, Häfen, Lichtmasten und Zäune.
Geschäftswunsch
Stückgut-Verzinkung & Beizanlagen
Der beste Schutz und Oberflächenbehandlung
Koerner Chemieanlagenbau möchte folgende Zielgruppen ansprechen:
- Verzinkereien zur Modernisierung oder zum Neubau
- Stahlproduzenten und Bauunternehmen mit eigener Verzinkungsplanung
- Edelstahlindustrie mit Beizprozessen in verschiedenen Säuren
Weitere Anwendungen: Beizanlagen für Schwarzstahlrohre sowie Oberflächenbehandlung von NE-Metallen wie Rohre, Stäbe und Draht