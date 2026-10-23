BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
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KVT-Fastening ist ein international renommierter Spezialist für hochwertige, spezielle Verbindungsanwendungen und bietet leistungsstarke Engineering-Lösungen für die Bereiche Elektronik und Energietechnik, Automobil und Transport, Luft- und Raumfahrt, Maschinen- und Anlagenbau, Feinmechanik oder Medizintechnik.
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BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Österreich
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